Le président Ilham Aliyev : Je suis convaincu que le dynamisme des échanges commerciaux Azerbaïdjan-Russie se poursuivra

Bakou, 18 novembre, AZERTAC

Depuis le début de l'année, le président Vladimir Vladimirovitch Poutine et moi, nous avons donné une nouvelle dynamique à nos relations. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois durant l'année. Et hier, nous avons eu l'occasion de discuter par téléphone des questions importantes de l'agenda bilatéral. Ainsi, les présidents, comme on le dit, déterminent tout l'éventail de nos relations, a déclaré le président de la République d’Azerbaïdjan Ilham Aliyev, dans son entretien avec le Premier ministre de la Fédération de Russie, Mikhaïl Michoustine.

Le chef de l’Etat a indiqué : « Nous sommes très heureux que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays atteigne le niveau d'avant la pandémie, et je suis convaincu que le dynamisme se poursuivra. Parce que ce qui est discuté aujourd'hui, y compris les questions discutées lors de votre visite, nous aidera à développer le potentiel d'échanges commerciaux ».

Soulignant qu’une bonne dynamique est observée également dans le volume du transport de marchandises, le président Ilham Aliyev a dit : « En ce qui concerne le fret en transit, je pense que nous atteignons des niveaux record, quelque part autour de 50-60 %, et il y a de grandes perspectives de croissance. Bien sûr, en termes d'infrastructures de transit et de logistique, nous développerons le potentiel de coopération, principalement sur le plan bilatéral et, bien sûr, avec la participation des pays voisins. »