Le président azerbaïdjanais : Le renforcement du potentiel du corridor Nord-Sud ouvrira des perspectives commerciales

Bakou, 18 novembre, AZERTAC

« La Russie et l'Azerbaïdjan ont activement investi dans les transports et infrastructures logistiques dans nos pays depuis de nombreuses années. Bien sûr, le renforcement du potentiel des corridors de transport, notamment Nord-Sud, sera dans l'intérêt de tous les pays impliqués dans ce projet et ouvrira des perspectives commerciales », a estimé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son entretien avec le Premier ministre russe, élargi aux deux délégations.

Le chef de l’Etat s’est dit ravi de l’augmentation rapide du nombre de vols entre les deux pays. Il a ajouté : « Nous avons plus de 130 vols par semaine, ce qui signifie que nous avons pratiquement atteint le rythme le plus élevé. Le flux touristique en provenance de Russie est également en croissance. Cette année, il y a eu une croissance d'environ 80% - bien sûr, il y a aussi eu une baisse due à la pandémie. Nous n'avons pas encore atteint le niveau pré-pandémique, mais je pense que nous le ferons. Compte tenu des relations amicales entre nos pays, du fait que la Déclaration sur l'interaction d’alliance a été signée cette année et que nous avons démontré à plusieurs reprises la nature d’alliance de nos relations tout au long de l'année, compte tenu du fait que nous prévoyons d'élargir considérablement l'agenda de la coopération commerciale et économique, je pense que le nombre de vols va augmenter ».