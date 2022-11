Rabat : inauguration de l’exposition et du musée de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique au siège de l’ICESCO

Bakou, 18 novembre, AZERTAC

Ce jeudi 17 novembre 2022, le siège de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) à Rabat abrite une grande célébration internationale, à savoir l’inauguration de l’exposition et du musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique, sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Royaume du Maroc, que Dieu l’assiste, et en présence de Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan, que Dieu le protège, indique le site Internet de l’ICESCO.

Cette inauguration au siège de l’ICESCO sera désormais la première version itinérante des musées de la Sîrah du Prophète, basés à Al Madinah Al Munawwarah, et faisant l’objet d’une attention particulière de la part du Royaume d’Arabie Saoudite, sous l’égide du Serviteur des Deux Saintes Mosquées le Roi Salman bin Abdulaziz, que Dieu le protège, et de Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Prince héritier et Président du Conseil des ministres.

En effet, l’exposition constitue l’aboutissement du partenariat stratégique entre l’ICESCO, la Ligue islamique mondiale (LIM) et la Rabita Mohammadia des Oulémas du Royaume du Maroc. Elle vise à mettre en exergue le message de l’Islam incarnant la justice, la paix, la miséricorde, la tolérance, la coexistence et la modération, et fondé sur le Saint Coran, la Noble Sunna et l’histoire islamique rayonnante. Utilisant les dernières technologies, cette exposition permettra aux visiteurs de vivre l’expérience réelle de la Sîrah du Prophète ainsi que des monuments et des événements historiques.

Le Prince héritier Moulay El Hassan sera reçu par Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, Dr Ahmed Abbadi, Secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, et Dr Abdulrahman Al-Zaid, Secrétaire général adjoint de la LIM, Secrétaire de l’Académie internationale du Fiqh islamique, représentant Cheikh Dr Muhammad bin Abdulkarim Al-Issa, Secrétaire général de la LIM, en plus de Cheikh Dr Nasser bin Misfer Al-Qurashi Al- Zahrani, Secrétaire du Conseil d’administration des expositions internationales et des musées de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique.

L’exposition et le musée comprennent trois sections principales : la première, intitulée : « Exposition et musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique », est supervisée par la Ligue islamique mondiale ; tandis que la seconde porte le nom de « Panorama de la chambre du Noble Prophète au Premier âge », et sera présentée pour la première fois dans l’histoire grâce à l’imagerie 3D et à la réalité virtuelle. Cette section est inspirée de sources scientifiques vérifiées et d’encyclopédies authentiques et représente une invitation scientifique, pratique, spirituelle et religieuse à explorer en profondeur la vie et le parcours du Prophète. La troisième section, elle, est intitulée : « Exposition sur l’attachement des Marocains au Noble Prophète, symbole d’amour et de fidélité », et supervisée par la Rabita Mohammadia des Oulémas.

Les moyens d’affichage utilisent la technologie moderne et les écrans interactifs, notamment l’imagerie holographique, les écrans d’affichage en 3D et le panorama éducatif. De même, le contenu de l’exposition et du musée sera présenté en plusieurs langues et sera accessible au grand public après son inauguration officielle.