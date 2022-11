L’exposition et le musée de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique officiellement inaugurés à Rabat

Bakou, 18 novembre, AZERTAC

Lors d’une grande célébration tenue jeudi 17 novembre 2022 au siège de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) à Rabat, l’exposition et le musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique ont été officiellement inaugurés, sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, et en présence de Son Altesse Royale le Prince Moulay El Hassan, Prince héritier du Royaume du Maroc, que Dieu le protège. S.A.R. le Prince héritier Moulay El Hassan a été accueilli par nombre de ministres et de responsables marocains, Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, Dr Ahmed Abbadi, Secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Dr Abdulrahman Al-Zaid, Secrétaire général adjoint de la Ligue islamique mondiale (LIM), Secrétaire de l’Académie internationale du Fiqh islamique, Cheikh Dr Nasser bin Misfer Al-Qurashi Al- Zahrani, Secrétaire du Conseil d’administration des expositions internationales et des musées de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique, ainsi que d’un ensemble de responsables de l’ICESCO, selon le site Internet de l’ICESCO.

Au début de sa visite de l’exposition et du musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique au siège de l’ICESCO, S.A.R. le Prince héritier Moulay El Hassan a coupé le ruban symbolique pour marquer le lancement de ce monument civilisationnel à Rabat, capitale de la culture du monde islamique pour 2022, ayant pour objectif de présenter la Sîrah du Prophète, la civilisation islamique, les mœurs et les valeurs nobles du Prophète (PSL), et le message sublime de l’Islam, incarnant la miséricorde, la justice, la paix, la tolérance, la modération et la coexistence. Après l’allocution de bienvenue prononcée par le Directeur général de l’ICESCO, S.A.R. le Prince héritier du Royaume du Maroc a fait le tour des trois principaux pavillons composant l’exposition et le musée, à commencer par le pavillon « L’attachement des Marocains au Noble Prophète, symbole d’amour et de fidélité », qui est supervisé par la Rabita Mohammadia des Oulémas au Royaume du Maroc. À cet effet, le Secrétaire général de la Rabita a présenté les joyaux que comportent l’exposition, à savoir des manuscrits historiques, des tableaux et pièces de monnaie rares, des modèles d’architecture, d’enluminures et de gravures marocaines, et d’anciens outils. De même, le Secrétaire général adjoint de la LIM a souhaité la bienvenue à S.A.R. le Prince héritier Moulay El Hassan avant de visiter le deuxième pavillon appelé : « Exposition et musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique » supervisé par la LIM.

Le Secrétaire du Conseil d’administration des expositions internationales et des musées de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique était chargé d’expliquer les différentes sections de ce pavillon, à savoir : « Le Prophète (PSL) comme si tu le voyais », dont les principales composantes sont le jardin Mohammadi, la nourriture, les habits et les meubles du Prophète. La deuxième section du pavillon est « Le Prophète (PSL) comme si tu étais avec lui », qui porte sur les nobles mœurs du Prophète (PSL), ainsi que les valeurs de dialogue, de coexistence, de pardon, de miséricorde et de tolérance. Il existe également une section dédiée aux vertus et à la place de la famille du Prophète.De même, S.A.R. le Prince héritier du Royaume du Maroc a visité la section où se trouve « Le plus grand minbar » ; il s’agit d’une réplique exacte du minbar du Prophète (PSL) fabriqué avec le même type de bois, en se référant à des textes scientifiques authentiques et des encyclopédies vérifiées.

Cette section comporte également un modèle de la Kaaba telle qu’elle était à l’époque du Prophète (PSL).S.A.R. le Prince héritier s’est aussi rendu au troisième pavillon intitulé « Panorama de la chambre du Noble Prophète au Premier âge », qui présente pour la première fois dans l’histoire, grâce aux techniques de l’imagerie 3D et de la réalité virtuelle, les détails de la vie quotidienne du Prophète (PSL) dans sa noble chambre, et la description et l’histoire de cette chambre.

Ce pavillon présente également la noble tombe du Prophète, grâce à des films interactifs et une nouvelle méthode d’exposition sur des écrans 3D, à l’aide de différents effets. Il convient de noter que l’exposition et le musée international de la Sîrah du Prophète et la civilisation islamique au siège de l’ICESCO à Rabat constitue l’aboutissement du partenariat stratégique entre l’ICESCO, la LIM et la Rabita Mohammadia des Oulémas du Royaume du Maroc, et le premier évènement de son genre à l’extérieur du Royaume d’Arabie Saoudite.