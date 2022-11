L’ONU salue la prolongation de l’accord céréalier de la mer Noire

Bakou, 19 novembre, AZERTAC

Nous sommes vraiment très heureux de l’extension de l’Initiative céréalière de la mer Noire. C’est une très bonne nouvelle pour le monde, pour la crise d’insécurité alimentaire que nous traversons et c’est une contribution importante pour résoudre le problème, a déclaré lors d’une conférence de presse de l’ONU à Genève, la Secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED), Rebeca Grynspan, selon le site officiel de l’ONU.

Elle a affiché son optimisme quant à la possibilité pour la Russie et l’Ukraine de s’entendre sur les conditions de reprise des exportations d’engrais russes via un pipeline vers la mer Noire.

« La question des engrais est inclue dans l’Initiative céréalière de la mer Noire - et est explicitement inclue dans le protocole d’accord avec la Russie, donc il ne faut pas nécessairement signer un nouvel accord pour que le pipeline d’ammoniac puisse recommencer à fonctionner », a fait valoir la cheffe de la CNUCED, très impliquée dans ces négociations.

L’Ukraine et la Russie sont de grands exportateurs de céréales. Depuis juillet, quelque 11,1 millions de tonnes de produits agricoles ont été expédiées dans le cadre de l’accord négocié sous l'égide de l’ONU et de la Türkiye, dont 4,5 millions de tonnes de maïs et 3,2 millions de tonnes de blé.

La Russie est le premier exportateur de blé au monde et un important fournisseur d’engrais sur les marchés mondiaux. « Il y a des indications qu’il y aura une ouverture (aux exportations d’engrais) », a fait valoir Mme Grynspan.

Selon la cheffe de la CNUCED, quelque 300.000 tonnes d’engrais produits en Russie sont bloquées dans les ports européens, mais certains signes indiquent qu’elles pourraient être en route, à commencer par une cargaison qui partira bientôt pour le Malawi.