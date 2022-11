Bakou, 19 novembre, AZERTAC

Alors que la situation humanitaire dans la Corne de l’Afrique reste toujours « désastreuse » en raison d’une grave sécheresse, le monde ne peut se permettre d’ignorer la situation dans cette partie du continent africain, ont alerté vendredi des responsables de l’ONU.

Dans certaines parties de la Somalie, la situation devrait atteindre le niveau de la famine si l’aide humanitaire n’est pas augmentée de manière significative. « C’est un désastre comme nous n’en avons jamais vu au cours des 40 dernières années. », ont dit dans une tribune conjointe, Mohamed Malick Fall, Directeur régional de l’UNICEF pour l’Afrique orientale et australe, Michael Dunford, Directeur régional du Programme alimentaire mondial (PAM) pour l’Afrique orientale, Chimimba David Phiri, Coordinateur sous-régional de la FAO pour l’Afrique orientale et Sara Mbago-Bhunu, Directrice du Fonds international de développement agricole (FIDA) pour l’Afrique orientale et australe.

Après l’échec de quatre saisons des pluies en deux ans, au moins 36 millions de personnes dans la région de la Corne de l’Afrique souffrent des effets d’une sécheresse prolongée. « Nous avons besoin d’un changement significatif de la part de la communauté internationale pour aider les communautés de la région à faire face à ces chocs », lit-on dans la tribune.

21 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire élevée

Près de 21 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire élevée. « Ce chiffre équivaut aux populations combinées du Danemark, du Portugal et de la Nouvelle-Zélande », ont-ils fait valoir dans cette tribune publiée dans la presse.

Près de deux millions d’enfants en Éthiopie, au Kenya et en Somalie ont besoin d’un traitement d’urgence pour une malnutrition aiguë sévère potentiellement mortelle. Le nombre de personnes sans accès fiable à l’eau potable a atteint 16,2 millions, ce qui a entraîné des épidémies de choléra et de diarrhée dans la région.

Plus de 15 millions d’enfants ne sont pas scolarisés. Et plus de 1,7 million de personnes ont été contraintes à fuir leur foyer dans ces trois pays.