L’ambassadrice d’Azerbaïdjan en France présente la copie figurée de ses lettres de créance à un conseiller des affaires étrangères de France

Paris, 19 novembre, AZERTAC

L’ambassadrice d’Azerbaïdjan en France Leyla Abdullayeva a remis la copie figurée de ses lettres de créance à Bruno Bisson, conseiller des Affaires étrangères et directeur adjoint à la Direction du protocole d’Etat et des événements diplomatiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de France.

Leyla Abdullayeva a indiqué qu’elle ferait son mieux pour informer la France des réalités de la région, présenter la position de l'Azerbaïdjan, contribuer au développement des relations bilatérales, et a dit espérer qu'elle obtiendrait le soutien du gouvernement français pour atteindre ces objectifs.

Bruno Bisson a souhaité à l'ambassadrice plein succès dans ses activités visant à développer davantage les relations entre les deux pays.