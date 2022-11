Xi Jinping : Les relations sino-américaines devront être ramenées sur une voie solide et stable

Bakou, 19 novembre, AZERTAC

Le président chinois Xi Jinping a déclaré samedi à Bangkok qu'il espérait que la Chine et les Etats-Unis renforcent davantage la compréhension mutuelle, réduisent les malentendus et les erreurs de jugement et œuvrent ensemble à ramener les relations bilatérales sur une voie solide et stable, selon l’agence Xinhua.

M. Xi a dit espérer que la vice-présidente américaine Kamala Harris jouerait un rôle actif dans les relations bilatérales. Il a tenu ces propos lors d'un bref échange avec Mme Harris en marge de la 29e réunion des dirigeants économiques de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC).

Rappelant son entretien stratégique et constructif avec le président américain Joe Biden à Bali en Indonésie, M. Xi a indiqué qu'il était important de bien guider les relations sino-américaines dans la prochaine phase.

Les deux chefs d'Etat ont eu un entretien réussi, a rappelé Mme Harris, ajoutant que les Etats-Unis ne cherchaient pas la confrontation ou le conflit avec la Chine et que les deux parties devaient coopérer sur les problèmes mondiaux et garder leurs canaux de communication ouverts.

MM. Xi et Biden ont eu lundi un échange d'opinions franc et approfondi sur les dossiers d'importance stratégique en matière de relations sino-américaines et sur les préoccupations majeures mondiales et régionales à Bali où les deux chefs d'Etat ont participé au 17e sommet du G20.