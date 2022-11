L’ICESCO appelle à faire connaitre l’art islamique et à souligner son importance

Bakou, 19 novembre, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) célèbre le 18 novembre de chaque année Journée internationale de l’art islamique ; une occasion de souligner la richesse et la diversité de cet art ainsi que l’influence qu’il exerce et qu’il subit. En effet, l’art islamique a représenté au fil du temps un pont de communication entre plusieurs peuples et cultures, de même qu’il se caractérise par son authenticité, son évolution et son actualité et ne cesse de se renouveler à travers le monde entier, indique le site Internet de l’ICESCO.

L’Islam a influencé plusieurs arts, dont notamment la décoration et ses inclinaisons telles que les arabesques, ainsi que l’architecture où les musulmans excellaient en construisant de magnifiques palais et des mosquées qui reflètent clairement la beauté et la grandeur de l’art islamique. Ces édifices se caractérisent par des styles architecturaux originaux et des décorations uniques qui ont grandement influencé les arts modernes et contemporains.

Étant donné l’impact que cet art a eu et continue de produire, et consciente de son importance dans la vie de l’homme, l’ICESCO œuvre à faire connaitre l’art islamique, à le préserver et à protéger certaines de ses formes de l’extinction, et ce, à travers la promotion des talents créatifs chez les jeunes générations, ainsi que la préservation de l’identité culturelle des peuples du monde islamique en se basant sur son histoire glorieuse riche en créativité artistique.

À cet égard, l’Organisation coopère avec ses partenaires pour contribuer à la restructuration des politiques culturelles dans les États membres, en vue d’assurer une mutation innovante de l’économie de la culture numérique et des industries créatives, essentiellement en aidant les jeunes à lancer des projets émergents et en assurant l’échange de leurs compétences et talents à l’échelle internationale. De même, et parmi ses priorités, l’Organisation met en œuvre un grand nombre de projets visant à soutenir les arts à travers le monde, tels que les “Routes de l’ICESCO vers l’avenir”, outre la mise en place des programmes internationaux de l’ICESCO pour les arts, et la création du Fonds de l’ICESCO pour l’intelligence créative et du Centre international de l’ICESCO pour les arts.

À cette occasion, l’Organisation renouvelle son soutien à tous les types d’art en mettant en œuvre un grand nombre d’activités constructives, en organisant des ateliers artistiques et créatifs et des salons culturels et littéraires d’art moderne et contemporain, inspirés de la civilisation et de la culture islamiques, et en tenant des conférences et forums pour faire connaître cet art à travers le monde et mettre en lumière sa grande contribution à la civilisation humaine. Il s’agit également de souligner l’importance d’inclure l’art en tant que levier de l’édification humaine, d’affiner l’esprit créatif, de diffuser la paix et de préserver le patrimoine matériel et immatériel.