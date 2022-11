France : Risque « élevé » de tensions sur le réseau électrique en janvier

Bakou, 19 novembre, AZERTAC

Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France (RTE) a estimé, vendredi, qu'il existait désormais un risque « élevé » de tensions sur le réseau électrique français au mois de janvier prochain, selon l’agence de presse turque Anadolu.

Par ailleurs, RTE a établi que l'Hexagone serait confronté au risque de pénurie d'électricité, même si le pays était frappé par une vague de froid qui ne fût que modéré.

Le gestionnaire du réseau électrique français explique cela par le retard pris dans le redémarrage des réacteurs nucléaires qui sont toujours à l'arrêt, mais aussi dans la maintenance des réacteurs, en raison de la grève du secteur énergétique au mois d'octobre dernier.

Dans l'état actuel, près de la moitié des 56 réacteurs nucléaires français sont à l'arrêt, soit pour des maintenances programmées, soit pour des problèmes de « corrosion sous contrainte », suspectées ou avérées, selon RTE qui annonce que le risque de recours au dispositif Ecowatt, et notamment au signal d'alerte rouge, apparaît « élevé sur le mois de janvier, mais dépendra largement des conditions climatiques et de la possible survenue d'une vague de froid même modérée ».

En somme, en comparaison à l'état des lieux réalisé par le gestionnaire du réseau électrique français en septembre, il est désormais plus probable que celui-ci appelle les Français à réduire leur consommation électrique en janvier, sous peine de coupures de courant.

Ainsi, RTE prévoit qu'environ 40 gigawatts (GW) de puissance issue du parc nucléaire français devraient être disponibles début janvier, contre sa prévision précédente de 45 GW, établie le 14 septembre dernier. Selon cette nouvelle estimation, seul 65 % de la capacité nucléaire française serait disponible en début d'année prochaine, alors qu'Électricité de France (EDF) prévoyait une disponibilité de 48 GW pour la même période, soit près de 80 % du parc nucléaire.

- Coupures d'électricité en hiver

Pour rappel, le 2 septembre dernier, à l'issue du Conseil de défense sur la crise énergétique, réuni par le Président Emmanuel Macron, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher avait tenu une conférence de presse, appelant les Français à la responsabilité collective afin d'éviter des mesures de rationnement de l'électricité pour l'hiver prochain.

Faisant remarquer que, dans le contexte de la guerre en Ukraine, les « livraisons de gaz russe sont au plus bas », la ministre avait cependant précisé qu'elles « ne sont pas coupées », et ajouté que les terminaux méthaniers français « tournent à plein régime » et que la France a « quasiment atteint » des « objectifs de remplissage » de ses stocks de gaz.

Concernant la production électrique de l'Hexagone, Agnès Pannier-Runacher avait rapporté que « 32 réacteurs sont à l'arrêt, dont certains pour corrosion sous contrainte et d'autres pour les maintenances habituelles », ajoutant que « EDF s'est engagé à redémarrer tous les réacteurs pour cet hiver ».

À la même période, France Télévisions, le groupe audiovisuel public français, avait annoncé qu'il diffuserait de façon régulière la « météo de l'électricité » pour l'Hexagone, intitulée « Ecowatt ».

La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, et le président de RTE, Xavier Piechaczyk, avaient signé un « partenariat inédit » pour sensibiliser les Français sur les gestes du quotidien afin d'éviter les coupures d’électricité cet hiver.