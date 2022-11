La COP27 s’achève par un accord historique visant à créer un fonds pour les pertes et dommages

Bakou, 21 novembre, AZERTAC

Après des jours d'intenses négociations qui se sont prolongées jusqu'à dimanche matin à Charm El-Cheikh, la Conférence des Nations Unies sur le climat, la COP27, est parvenue à un accord sur l’établissement d’un mécanisme de financement pour indemniser les pays vulnérables pour les « pertes et dommages » dus aux catastrophes induites par le climat, selon le site officiel de l’ONU.

« Cette COP a fait un pas important vers la justice. Je salue la décision de créer un fonds pour les pertes et dommages et de le rendre opérationnel dans la période à venir », a déclaré le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, dans un message vidéo diffusé depuis le lieu de la conférence en Égypte, soulignant que les voix de ceux qui sont en première ligne de la crise climatique doivent être entendues.

Le chef de l'ONU faisait référence à ce qui a fini par devenir la question la plus épineuse de cette Conférence annuelle des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

Les pays en développement ont lancé des appels forts et répétés pour la création d'un fonds pour les pertes et dommages, afin d'indemniser les pays les plus vulnérables aux catastrophes climatiques, mais qui ont peu contribué à la crise climatique.

« De toute évidence, cela ne suffira pas, mais c'est un signal politique indispensable pour reconstruire la confiance brisée », a souligné M. Guterres, soulignant que le système des Nations Unies soutiendrait l'effort à chaque étape du processus.

Après avoir raté leur échéance de vendredi soir, les négociateurs ont finalement pu parvenir à des conclusions sur les points les plus difficiles de l'ordre du jour, notamment un mécanisme pour les pertes et dommages - bien que la manière dont ce mécanisme sera financé soit toujours en discussion - ainsi que sur l’objectif de financement post-2025, et le programme de travail d'atténuation, qui réduirait les émissions de gaz à effet de serre plus rapidement, catalyserait une action efficace et obtiendrait des assurances des pays clés sur des mesures immédiates pour relever l'ambition et nous maintenir sur la voie d’un réchauffement limité à 1,5 °C.

Pourtant, alors que l'accord sur le financement des pertes et dommages a été une percée pour les personnes vulnérables, la COP27 n'a guère progressé sur d'autres questions clés liées aux causes du réchauffement climatique, en particulier sur l'élimination progressive des combustibles fossiles, et un langage plus strict sur la nécessité de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius.