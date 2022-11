Le G7 appelle à une « réponse ferme » à l'encontre de la Corée du Nord

Bakou, 21 novembre, AZERTAC

Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 ont condamné, dimanche, dans les « termes les plus fermes » le récent lancement par la Corée du Nord d'un missile balistique intercontinental vers la mer du Japon.

Dans une déclaration publiée sur le site du gouvernement britannique, ils ont également appelé la communauté internationale à une « réponse ferme et unifiée » contre Pyongyang pour ses tirs de missiles balistiques, a indiqué l’agence de presse turque Anadolu.

« Nous, les ministres des affaires étrangères des pays du G7, à savoir le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Haut Représentant de l'Union européenne, condamnons dans les termes les plus fermes le lancement d'un missile balistique intercontinental par la Corée du Nord le 18 novembre 2022 », ont déclaré les ministres dans la déclaration.

Et d’ajouter : « Le lancement de ce missile constitue une nouvelle violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies par la Corée du Nord. »

« Cet acte téméraire, ainsi que les preuves d'activités nucléaires en cours, confirme la détermination de la Corée du Nord à développer et à diversifier ses armes nucléaires et ses capacités en matière de missiles, contribuant ainsi à déstabiliser davantage la région », peut-on lire dans la déclaration.

Selon les ministres des affaires étrangères des pays du G7, « la série sans précédent de lancements illégaux de missiles balistiques par la Corée du Nord, en 2022, notamment les multiples lancements de missiles balistiques intercontinentaux et le tir d'un missile balistique de moyenne portée qui a imprudemment survolé le Japon, menacent gravement la paix et la sécurité internationales et régionales et sapent les règles en matière de non-prolifération à l'échelle mondiale ».

« Les actions de la Corée du Nord requièrent une réponse ferme et unifiée de la part de la communauté internationale, y compris la nécessité d'une nouvelle action significative du Conseil de sécurité des Nations unies », indique la déclaration des ministres des affaires étrangères.

Celle-ci appelle « tous les pays à appliquer pleinement et efficacement toutes les sanctions et décisions du Conseil de sécurité des Nations unies à l'encontre de la Corée du Nord et à s'attaquer de toute urgence à la menace de prolifération d'armes de destruction massive en provenance de ce pays ».

« Le G7 exprime sa pleine solidarité avec le Japon et la Corée du Sud et exhorte la Corée du Nord à mettre fin à ses actions déstabilisantes », indique la déclaration.

Et de poursuivre : « Nous exhortons également la Corée du Nord à renouer un dialogue significatif sur la dénucléarisation et soutenons les propositions répétées de dialogue des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud. »