L’Azerbaïdjan et l’ICESCO examinent le partenariat entre en matière d’éducation, de sciences et de culture

Le Caire, 21 novembre, AZERTAC

M. Anar Karimov, ministre azerbaïdjanais de la Culture, Président de la Commission nationale azerbaïdjanaise pour l’éducation, les sciences et la culture, et Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), ont tenu une réunion pour examiner les développements du partenariat distingué entre l’Azerbaïdjan et l’ICESCO, et suivre la mise en œuvre de leurs programmes et projets conjoints dans les divers domaines et les programmes et projets de coopération prévus pour la prochaine période.

À l’issue de leur rencontre bilatérale, tenue le 20 novembre 2022 au siège de l’ICESCO à Rabat, les deux responsables ont été rejoints par la délégation accompagnant le Ministre azerbaïdjanais de la Culture, et M. Nazim Samadov, ambassadeur d’Azerbaïdjan après du Maroc, ainsi que Dr Abdelilah Benarafa, Directeur général adjoint de l’ICESCO, et plusieurs chefs de secteur, département et centre spécialisés de l’Organisation.

Au début de cette réunion élargie, Dr AlMalik et M. Karimov ont réaffirmé leur souci de consolider le partenariat distingué entre les deux parties, qui s’est développé depuis la visite du Directeur général de l’ICESCO en Azerbaïdjan en janvier 2021, à la tête d’une délégation composée de dirigeants de l’Organisation, et leur accueil au palais présidentiel de Bakou par S.E. M. Ilham Aliyev, Président de la République.

Le Directeur général a réitéré sa fierté des projets et programmes lancés en partenariat entre l’Organisation et l’Azerbaïdjan, soulignant le soutien de ce pays aux initiatives et programmes de l’ICESCO, en particulier concernant le renforcement des capacités et l’appui aux jeunes dans les domaines de l’innovation, de la technologie moderne, de la protection du patrimoine et de la promotion de la paix et du dialogue interculturel.

De même, les chefs de secteur et de département de l’ICESCO ont passé en revue les principaux programmes et initiatives lancés et mis en œuvre par l’Organisation en partenariat avec l’Azerbaïdjan, dans le cadre de la nouvelle vision et des orientations stratégiques de l’ICESCO.

Pour sa part, le ministre Anar Karimov a réaffirmé le souci de la République d’Azerbaïdjan de soutenir l’ICESCO, et salué les rôles de celle-ci dans le cadre de sa nouvelle vision et stratégie d’action afin de consolider les valeurs d’unité et de solidarité dans le monde islamique. Il a également apprécié les efforts consentis par l’Organisation pour établir la paix, promouvoir les valeurs de tolérance et de coexistence, encourager le dialogue interculturel et renoncer à la violence.

Il a indiqué que l’Azerbaïdjan avait soumis une demande à l’ICESCO pour proclamer Choucha capitale de la culture dans le monde islamique en 2024, compte tenu du patrimoine et de l’importance historique de cette ville et en célébration de sa reconstruction. Et de préciser aussi que les questions procédurales d’ouverture du Bureau régional de l’ICESCO à Bakou sont sur le point d’être achevées, afin qu’il puisse entamer ses travaux au début de l’année prochaine.

Au terme de la réunion, le Ministre azerbaïdjanais de la Culture a remis au Directeur général de l’Organisation la Médaille de Choucha, en reconnaissance de ses efforts et ceux de l’ICESCO pour aider l’Azerbaïdjan à préserver son patrimoine et sa civilisation. Il a noté que cette prestigieuse médaille est décernée à l’occasion de l’anniversaire de la libération de cette ville.

Après la réunion, Dr AlMalik a accompagné le ministre Anar Karimov et sa délégation dans une visite à l’exposition et au musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique, inaugurés au siège de l’ICESCO en partenariat entre cette dernière, la Ligue islamique mondiale et la Rabita Mohammadia des Oulémas du Royaume du Maroc, afin de présenter la Sîrah et les grandes mœurs du Prophète (paix et salut soient sur lui), la civilisation islamique et le noble message de l’Islam.