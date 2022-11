Communiqué de la Présidence de la République

Le Président de la République Ilham Aliyev a donné le 21 novembre un coup de fil au Président de la République du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev.

Le chef de l'Etat a félicité Kassym-Jomart Tokaïev pour sa victoire convaincante aux élections présidentielles et lui a souhaité une bonne santé et de nouveaux succès dans ses activités présidentielles, ainsi que dans la mise en œuvre des réformes, pour le développement et la prospérité du Kazakhstan.

Kassym-Jomart Tokaïev a exprimé sa gratitude au président Ilham Aliyev pour son attention et ses félicitations.

Au cours de la conversation téléphonique, les parties ont rappelé avec plaisir les réunions tenues entre les chefs d'État lors de la récente visite officielle du président kazakh en Azerbaïdjan, ainsi qu'à Astana en octobre, et ont noté que les accords conclus lors de ces réunions avaient été mis en œuvre avec succès.

Kassym-Jomart Tokaïev a invité le président azerbaïdjanais à effectuer une visite officielle au Kazakhstan.

Le président Ilham Aliyev a accepté l'invitation avec plaisir.

Au cours de l’entretien téléphonique, les chefs d'Etat se sont dits convaincus que les relations amicales et fraternelles entre les deux pays continueraient de se développer bien et ont échangé sur des questions d'intérêt commun.