Le président Ilham Aliyev reçoit le PDG et un consultant de la Formule 1 VIDEO

Bakou, 22 novembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 22 novembre Stefano Domenicali, président directeur général du Groupe Formule 1, et Flavio Briatore, consultant de la Formule 1.

Lors de le rencontre, l'importance de l’organisation réussie des courses de Formule 1 en Azerbaïdjan a été mise en valeur, il a été noté que l'intérêt pour ces courses augmentait de plus en plus dans le monde. Les parties ont exprimé leur satisfaction du grand nombre de touristes venant en Azerbaïdjan pour regarder les courses.

Le président de la République a déclaré que le potentiel touristique de l'Azerbaïdjan augmentait davantage chaque année.

Stefano Domenicali et Flavio Briatore ont noté qu'ils feraient de leur mieux pour développer encore davantage ces compétitions en Azerbaïdjan, et ont déclaré qu'ils essayaient d'attirer plus de public international et azerbaïdjanais aux compétitions. Ils ont souligné que le circuit urbain de Bakou, bien connu déjà dans le monde, est l'une des plus belles pistes du championnat du monde de Formule 1, et qu'une infrastructure belle et moderne avait été créée à Bakou pour accueillir ces compétitions.

Compte tenu du grand intérêt pour l’Azerbaïdjan à l'étranger, les parties ont procédé à un échange de vues sur l'invitation d'un grand nombre de personnalités en Azerbaïdjan pour assister aux courses de Formule 1.

Stefano Domenicali et Flavio Briatore ont déclaré être positivement impressionnés par la beauté, la propreté et le système d'éclairage de la ville de Bakou, ont félicité le président Ilham Aliyev à cet égard. Ils ont souligné qu'ils n'épargneraient pas leurs efforts pour faire connaître encore davantage la beauté de la capitale azerbaïdjanaise au niveau international.

Ayant félicité le chef de l'État pour les projets de restauration et de construction à grande échelle réalisés dans les terres azerbaïdjanaises libérées de l'occupation, les visiteurs ont souligné l'importance des travaux réalisés dans le domaine de la sécurité routière dans ces zones, en particulier la construction de milliers de kilomètres de nouvelles routes.