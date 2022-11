Journée mondiale de l’enfance : Des enfants essaient d’assumer la responsabilité au sein de l’ICESCO

Bakou, 22 novembre, AZERTAC

Ce lundi 21 novembre 2022, le siège de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) à Rabat a reçu une délégation d’enfants de plusieurs écoles, en célébration par l’ICESCO de la Journée mondiale de l’enfance, en partenariat avec le Bureau du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) au Maroc. Le but était d’initier ces enfants à la nature du travail au sein des secteurs, départements et centres de l’Organisation et de leur permettre d’exprimer leurs opinions en simulant certaines tâches menées par des responsables de l’ICESCO, selon le site Internet de l’ICESCO.

Lors de cette visite, plusieurs chefs de secteur et de département et experts de l’ICESCO ont tenu une réunion avec les enfants, en présence de Mme Nawal Hammadi, représentante du Bureau de l’UNICEF au Maroc. Ils ont eu l’occasion de faire entendre leur voix en appelant à la nécessité de défendre leurs droits et de promouvoir l’égalité des sexes.

Par la suite, deux enfants de la délégation ont été invités à tour de rôle à simuler les fonctions de Directeur général de l’ICESCO et les décisions y afférentes qu’ils peuvent prendre, afin de s’initier aux méthodes de gestion et au travail quotidien, tandis que les autres enfants ont été invités à vivre l’expérience d’assumer d’autres postes et responsabilités au sein de l’Organisation.

Les enfants ont été conduits dans les différentes installations de l’ICESCO, dont principalement l’incubateur de leadership, qui constitue une plateforme intégrée à même de doter les jeunes du monde islamique des futures compétences de leadership requises en matière d’éducation, de sciences et de culture.

Ensuite, ils ont été accompagnés dans une visite à l’exposition et au musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique, inaugurés au siège de l’ICESCO en tant qu’aboutissement du partenariat entre cette dernière, la Ligue islamique mondiale et la Rabita Mohammadia des Oulémas du Royaume du Maroc, afin de les initier à la Sîrah et aux grandes mœurs du Prophète (paix et salut soient sur lui), ainsi qu’à la civilisation islamique et au noble message de l’Islam.