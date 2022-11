Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a passé le 22 novembre un coup fil au président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev.

Au cours de la conversation téléphonique, les parties ont passé en revue les questions de mise en œuvre des accords conclus à Sotchi le 31 octobre 2022 entre les dirigeants de la Russie, de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, ainsi que les précédentes déclarations conjointes des trois pays. Ils ont souligné l'importance de poursuivre les travaux sur le plan trilatéral pour assurer la sécurité à la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et rétablir les liaisons de transport dans le Caucase du Sud.

Les chefs d'Etat ont également discuté des perspectives de développement de la coopération énergétique.