L’Azerbaïdjan et la Serbie signent un certain nombre de documents VIDEO

Belgrade, 23 novembre, AZERTAC

Le 23 novembre, à Belgrade, l’entretien élargi des présidents azerbaïdjanais Ilham Aliyev et serbe Aleksandar Vucic a été suivi de la cérémonie de signature des documents.

Le Président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et le Président de la République de Serbie, Aleksandar Vucic, ont signé « la Déclaration conjointe entre le Président de la République d'Azerbaïdjan et le Président de la République de Serbie », « le Mémorandum sur la création du Conseil de partenariat stratégique entre la République d'Azerbaïdjan et la République de Serbie » et son annexe, « la Charte du Conseil de partenariat stratégique entre la République d'Azerbaïdjan et la République de Serbie ».

L'Accord de réadmission entre le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République de Serbie a été signé par Vilayet Eyvazov, ministre de l'Intérieur de la République d'Azerbaïdjan, et Bratislav Gasic, ministre de l'Intérieur de la République de Serbie.

« Le Mémorandum d'accord entre le Ministère du Numérique et des Transports de la République d'Azerbaïdjan et le Ministère de la Construction, des Transports et des Infrastructures de la République de Serbie sur la reconnaissance des certificats de la « Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille » a été signé par Rechad Nabiyev, ministre du Numérique et des Transports de la République d'Azerbaïdjan, et Goran Vesic, ministre de la Construction, des Transports et des Infrastructures de la République de Serbie.

« L’Accord administratif entre le Ministère du Travail et de la Protection sociale de la République d'Azerbaïdjan et le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales de la République de Serbie sur la mise en œuvre de « l'Accord sur la sécurité sociale entre le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République de Serbie » a été signé par Sahil Babaïev, ministre Travail et de la Protection sociale de la République d'Azerbaïdjan, et Nikola Selakovic, ministre du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales de la République de Serbie.

« Le Mémorandum d'accord entre l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises de la République d’Azerbaïdjan et l'Agence de développement de la République de Serbie » a été signé par Kamil Khassiyev, ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan en République de Serbie, et Rados Gazdić, directeur de l’Agence serbe de développement.

« Le Mémorandum d'accord entre l’AZPROMO, Agence de promotion des exportations et des investissements de la République d'Azerbaïdjan, et la Chambre de commerce et d'industrie de Serbie » a été signé par Kamil Khassiyev, ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan en République de Serbie, et Mihailo Vesovic, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Serbie.