L’ICESCO et TÜRKSOY examinent le développement de la coopération

Bakou, 23 novembre, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) s’est entretenu, lundi 22 novembre 2022 à Fès, Royaume du Maroc, avec M. Sultan Raev, Secrétaire général de l’Organisation internationale pour la culture turque (TÜRKSOY), afin d’examiner le développement de la coopération entre les deux organisations dans les domaines de la promotion de la culture et du dialogue civilisationnel, et de la préservation du patrimoine du monde islamique, indique le site Internet de l’ICESCO.

Au cours de cet entretien en marge de la participation des deux responsables au 9ème Forum mondial de l’alliance des civilisations des Nations Unies, Dr AlMalik a indiqué que l’ICESCO œuvre à documenter et à préserver le patrimoine matériel et immatériel du monde islamique, à travers l’inscription des sites patrimoniaux et des éléments culturels sur les listes du patrimoine dans le monde islamique, et la tenue de sessions de formation à la préparation des dossiers d’inscription au profit des experts dans ce domaine.

De son côté, M. Sultan Raev s’est félicité des efforts de l’ICESCO pour la préservation du patrimoine culturel, en affirmant la volonté de TÜRKSOY de mettre en place des programmes et de réaliser des activités communes avec l’ICESCO, notamment celles relatives au Programme de célébration des capitales de la culture du monde islamique.

En outre, les deux parties ont convenu de renouveler la convention de coopération entre l’ICESCO et TÜRKSOY, qui comprendra la réalisation d’un ensemble de programmes et projets et la tenue de nombre de conférences, dans les domaines de la préservation du patrimoine et la promotion de la civilisation islamique, de la promotion du tourisme culturel, du renforcement du dialogue interculturel et intercivilisationnel, et de la lutte contre la violence et l’extrémisme.

Par ailleurs, Dr Abdelilah Benarafa, Directeur général adjoint, l’ambassadeur Khalid Fathalrahmane, Chef du centre du Dialogue civilisationnel, Mme Ramata Almamy Mbaye, Cheffe du Secteur des Sciences humaines et sociales, Mme Amira ElFadil, Cheffe du Secteur des Partenariats et de la Coopération internationale, et Mme Rime Jirari, responsable du Département des organisations et des organismes au secteur, ont pris part à la réunion pour l’ICESCO.