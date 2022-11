Dix footballeurs les plus jeunes du Mondial

Bakou, 24 novembre, AZERTAC

Le footballeur espagnol Gavi est entré dans la liste des plus jeunes footballeurs à avoir marqué en Coupe du monde. Ainsi, Gavi est devenu le troisième plus jeune joueur à marquer un but dans l'histoire du Mondial.

Voici le top 10 des footballeurs les plus jeunes de la Coupe du monde :

1. Pelé (17 ans et 239 jours) 19 juin 1958. Brésil-Pays de Galles.

2. Manuel Rosas (18 ans et 90 jours) 19 juillet 1930. Mexique-Argentine.

3. Gavi (18 ans et 110 jours) 23 novembre 2022. Espagne-Costa Rica.

4. Michael Owen (18 ans et 190 jours) 22 juin 1998. Angleterre-Roumanie.

5. Nicolae Kovacs (18 ans et 190 jours) 14 juillet 1930. Roumanie-Pérou.

6. Dmitri Sychev (18 ans et 231 jours) 14 juin 2002. Russie-Belgique.

7. Lionel Messi (18 ans et 358 jours) 16 juin 2006. Argentine-Serbie et Monténégro.

8. Aleksandar Tirnanic (18 ans et 365 jours) 14 juillet 1930. Yougoslavie-Brésil.

9. Julian Green (19 ans et 25 jours) 1 juillet 2014. Etats-Unis-Belgique.

10. Divock Origi (19 ans et 65 jours) 22 juin 2014. Belgique-Russie.