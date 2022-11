Le président de la République reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur de Moldavie en Azerbaïdjan

Bakou, 24 novembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu le 24 novembre les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Moldavie en Azerbaïdjan, Aleksandr Esaulenco.

Ayant remis ses lettres de créance au chef de l'État, l'ambassadeur Alexandr Esaulenco a déclaré en azerbaïdjanais :

- Cher Monsieur le Président, permettez-moi de vous féliciter personnellement en azerbaïdjanais, tous qui sont présents ici et tout le peuple azerbaïdjanais à l'occasion du deuxième anniversaire de la Victoire dans la Guerre patriotique.

Le président Ilham Aliyev : Merci.

Le président Ilham Aliyev s’est ensuite entretenu avec l'ambassadeur.

Le chef de l'Etat a salué le très bon niveau des relations bilatérales entre les deux pays, et a dit espérer que la coopération dans des domaines concrets continuerait à se développer.

Soulignant la bonne interaction politique, le chef de l'Etat a souligné l'importance des contacts de haut niveau et la croissance des échanges commerciaux, et a évoqué les opportunités d'approfondir les relations dans les domaines du transport, de l'énergie et de l'investissement.

Abordant le soutien mutuel des deux pays au niveau international, le président Ilham Aliyev a souligné que l'Azerbaïdjan et la Moldavie faisaient preuve de solidarité aussi sur le plan bilatéral.

Le chef de l'Etat a exprimé son espoir que l'ambassadeur Alexandr Esaulenco contribuerait au renforcement des relations bilatérales durant son mandat.

L'ambassadeur Alexandr Esaulenco a transmis les salutations de la présidente moldave Maia Sandu au président Ilham Aliyev et ses meilleurs vœux au peuple azerbaïdjanais. Il a noté que les dirigeants moldaves accordaient une grande attention à l'approfondissement et à l'expansion des relations interétatiques entre la Moldavie et l'Azerbaïdjan.

Le président Ilham Aliyev a exprimé sa gratitude pour les salutations de son homologue moldave et a demandé à l'ambassadeur de lui transmettre les siennes.

L'ambassadeur a dit qu’il existait un bon potentiel pour l’expansion des relations entre les deux pays et a souligné le rôle des contacts mutuels dans le développement des relations bilatérales. A cet égard, il a salué l'importance des visites du Premier ministre moldave, du président du parlement et d'autres hauts responsables de la Moldavie en Azerbaïdjan. Alexandr Esaulenco a souligné que la Moldavie était intéressée par l'élargissement des relations avec l’Azerbaïdjan dans les domaines politique, économique et autres.