Le président azerbaïdjanais reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur de Libye

Bakou, 24 novembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu jeudi 24 novembre les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Etat de Libye dans le pays, Ali Salem Nasser.

Le nouvel ambassadeur a remis ses lettres de créance au chef de l’Etat.

Ensuite, le président Ilham Aliyev s’est entretenu avec l'ambassadeur.

Le président de la République a déclaré que l'Azerbaïdjan et la Libye avaient toujours été amis et ont défendu leurs intérêts communs. Le chef de l'Etat a noté que les deux pays affichaient un soutien mutuel dans toutes les questions au sein des organisations internationales. Le président Ilham Aliyev a souligné que l'Azerbaïdjan avait toujours vu, aussi bien pendant l'occupation qu’après, le soutien de la Libye concernant la question arméno-azerbaïdjanaise. Le chef de l'Etat a ajouté à la fois que ce soutien se faisait sentir aussi au sein du Mouvement des non-alignés et de l'Organisation de la coopération islamique et en a remercié la partie libyenne.

Le président Ilham Aliyev a évoqué sa participation à la 31e session du Sommet arabe tenue récemment en Algérie et a souligné qu’il avait abordé l’état actuel et les perspectives des relations entre les États arabes et l’Azerbaïdjan dans son discours lors de cet événement. Le président Ilham Aliyev a déclaré que l'invitation de l’Azerbaïdjan à ce sommet en tant qu'invité d'honneur démontrait une fois de plus l'attitude du monde arabe envers son pays.

Le président azerbaïdjanais a souligné la nécessité d'intensifier les relations bilatérales, surtout la coopération dans les domaines économique, commercial et énergétique, en tenant compte des relations amicales.

Présentant sa gratitude pour les paroles agréables, l'ambassadeur a transmis les salutations du président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes al-Menfi, au chef de l'Etat azerbaïdjanais.

Le président Ilham Aliyev a exprimé sa gratitude pour les salutations de Mohamed Younes al-Menfi et a demandé à l’ambassadeur de lui transmettre les siennes.

Ali Salem Nasser a déclaré qu'il n'épargnerait pas ses efforts pour renforcer les relations entre les deux pays et les deux peuples durant son mandat. L'ambassadeur a souligné l'importance de renforcer la coordination et la coopération tant au niveau bilatéral qu'au sein des organisations internationales dans l'intérêt des deux pays et des deux peuples.