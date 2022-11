Le ministre turc de la Défense reçoit l'ambassadeur des Etats-Unis

Bakou, 24 novembre, AZERTAC

Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a accordé une audience jeudi à l'ambassadeur américain en Türkiye, Jeffry Flake, indique l’agence de presse turque Anadolu.

Le ministère de la Défense n'a pas donné d'autres informations sur la réunion dans la capitale Ankara, qui s'est tenue à huis clos.

Jeffry Flake a été nommé ambassadeur américain en Türkiye en janvier dernier par le président Joe Biden.

Les questions liées à la défense entre les deux pays portent notamment sur le désir de la Türkiye d'acquérir des avions de combat F-16 modernes et des kits de modernisation de ces appareils, ainsi que sur le soutien américain au groupe terroriste YPG/PKK dans le nord de la Syrie.

La Türkiye proteste depuis plusieurs années contre ce soutien à un groupe terroriste qui menace les frontières turques, les États-Unis affirmant s'allier aux YPG/PKK pour combattre Daesh. Les autorités turques affirment qu'il est insensé d'utiliser un groupe terroriste pour en combattre un autre.

Après un attentat à la bombe à Istanbul au début du mois, qui a fait six morts et de 81 blessés, la Türkiye a lancé dimanche des frappes aériennes contre les positions terroristes des YPG/PKK et du PKK dans le nord de la Syrie et de l'Irak, juste de l'autre côté de la frontière turque.

L’organisation terroriste PKK, qui mène une campagne terroriste depuis plus de trente ans contre la Türkiye, est responsable de la mort d’environ 40 mille personnes, dont un grand nombre de femmes, d'enfants et de nourrissons. Le PKK est classé comme organisation terroriste par la Türkiye, les États-Unis et l’Union européenne.