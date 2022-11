Le Parlement européen approuve un prêt de 18 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine pour 2023

Bakou, 24 novembre, AZERTAC

Le Parlement européen a approuvé un prêt de 18 milliards d’euros en faveur de l’Ukraine pour 2023, selon le site officiel du PE.

Ces 18 milliards d'euros couvriront environ la moitié des 3 à 4 milliards d'euros de financement mensuel dont l'Ukraine aura besoin en 2023. L'argent servira à soutenir les services publics essentiels - le fonctionnement des hôpitaux, des écoles, le logement pour les personnes déplacées-, la stabilité macroéconomique et la réhabilitation des infrastructures critiques détruites par la Russie, selon la proposition de la Commission. Obtenu par l'UE sur les marchés financiers, le prêt sera versé par tranches trimestrielles de façon régulière et planifiée, pour maintenir l'Ukraine à flot en pleine guerre.

Le prêt s’accompagne de conditions pour l'Ukraine. Il exige des réformes pour renforcer les institutions du pays et le préparer à la fois à sa reconstruction et au processus d'adhésion à l'UE. Les conditions, examinées par la Commission avant chaque versement, comprennent des mesures de lutte contre la corruption, une réforme judiciaire, ainsi que des mesures garantissant le respect de l'État de droit, la bonne gouvernance et la modernisation des institutions.

Le texte a été adopté par 507 voix pour, 38 contre et 26 abstentions.