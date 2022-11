Le président de la République : L'Azerbaïdjan a lancé, avec le Turkménistan, des swaps en matière de gaz naturel

Bakou, 25 novembre, AZERTAC

« L'Azerbaïdjan a lancé, avec le Turkménistan, des swaps en matière de gaz naturel, ce qui revêt une grande importance, compte tenu de la demande croissante dans l'industrie gazière azerbaïdjanaise et du besoin de volumes de gaz plus importants », a souligné Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, dans son intervention à la conférence internationale sur le thème « Le long du Couloir médian : géopolitique, sécurité et économie », organisée le 25 novembre à l’Université ADA à Bakou.

Le chef de l'Etat a souligné que l'Azerbaïdjan continue à la fois de travailler avec les compagnies pétrolières internationales. Il a ajouté : « Nous envisageons d'augmenter la production gazière des nouveaux champs qui sont en exploitation et qui seront mis en exploitation l'année prochaine, y compris le gisement de gaz à condensat d'Abchéron ».