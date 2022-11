Covid-19 : l’Agence européenne des médicaments appelle l’Europe à se préparer à une nouvelle vague d’infections

Bakou, 25 novembre, AZERTAC

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a appelé jeudi l'Europe à se préparer à une nouvelle vague d'infections au nouveau coronavirus à l'arrivée des froids mois d'hiver, selon l’agence Xinhua.

« Au cours des dernières semaines, nous n'avons pas vu de forte augmentation du nombre de cas d'infection au nouveau coronavirus en UE, grâce à l'immunité croissante après des vaccinations et des infections naturelles », a confié Marco Cavaleri, responsable des menaces sanitaires et de la stratégie vaccinale de l'EMA, lors d'un point de presse en ligne.

« Toutefois, cela pourrait changer rapidement alors que nous entrons dans les froids mois d'hiver », a-t-il averti. « Ce virus maintient un rythme rapide d'évolution et de nouveaux sous-variants d'Omicron tels que le BQ.1.1 et ses descendants se propagent et remplacent le BA.5. »

Ces souches montrent « une propension accrue à l'évasion immunitaire et à un gain de croissance », a noté M. Cavaleri, exprimant ses inquiétudes quant au fait que de nouveaux sous-variants tels que le BQ.1.1 « échappent à leur neutralisation par les produits d'anticorps monoclonaux disponibles actuellement, ce qui peut se traduire par une faible efficacité clinique ».

Le taux de piqûres de rappel en Europe ces derniers mois est « très décevant », avec un taux en moyenne de seulement 29% pour les populations à risque plus élevé, dont les personnes âgées de plus de 60 ans ayant des maladies chroniques et immunodéprimées, a ajouté le responsable de l'EMA.

Steffen Thirstrup, médecin-chef de l'EMA, a indiqué qu'il existait encore « de nombreux virus en circulation » et que la possibilité de leur propagation, notamment chez les personnes vulnérables non vaccinées, était toujours grande, soulignant l'importance de la vaccination et de la revaccination, en particulier pour les groupes vulnérables.