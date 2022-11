Les Emirats arabes unis sont un leader en matière d'énergie renouvelable

Le Caire, 25 novembre, AZERTAC

Le Conseil des industries de l'énergie (EIC), l'une des plus grandes associations commerciales du monde dans le domaine de l'énergie, a publié un rapport sur l'état de l'industrie énergétique des Emirats arabes unis, mettant en évidence la diversité du mix énergétique du pays et sa position de leader dans le domaine des énergies renouvelables, selon l’agence WAM.

« Les EAU offrent un grand mélange de projets énergétiques pour les entreprises du monde entier et ont effectivement attiré certaines des offres les plus basses pour les projets d'énergie solaire dans l'histoire de l'industrie », a déclaré Ryan McPherson, directeur régional d'EIC pour le Moyen-Orient, l'Afrique, la Russie et la CEI. « Ce qui a toujours été intéressant avec les EAU, c'est qu'ils ont conservé une position de leader en tant que producteur d'énergie conventionnelle tout en mettant en place des plans très progressifs pour produire davantage d'énergie à partir d'énergies propres. »

Le rapport, intitulé « UAE : EIC Country Report - November 2022 », met en lumière les développements des EAU dans le domaine de l'hydrogène, indiquant qu'en octobre 2022, les EAU ont six projets en cours de développement qui pourraient connaître des dépenses d'investissement combinées d'environ 1,66 milliard de dollars. « Les EAU pourraient être un acteur clé et fournir 25% de la production du marché mondial de l'hydrogène à faible teneur en carbone d'ici 2030 », peut-on lire dans le rapport.