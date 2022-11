Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes : L’ICESCO appelle à renforcer les capacités des femmes et promouvoir leur implication sur tous les plans

Bakou, 25 novembre, AZERTAC

Le 25 novembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. À cette occasion, l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) appelle à fédérer les efforts pour éliminer tous les types de violence contre les femmes et les filles et renforcer la prévention y afférente, à accroître la prise de conscience de ses répercussions négatives sur les individus et les sociétés, à lutter contre toutes les formes de discrimination fondée sur le genre et à réhabiliter les femmes et préserver leurs acquis, indique le site Internet de l’ICESCO.

Alors que le monde célèbre cette Journée internationale pour 2022 sous le thème : « TOUS UNiS ! L’activisme pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles ! », l’ICESCO souligne la nécessité d’impliquer les femmes dans la prise de décision et de leur permettre de participer au développement social en tant que levier essentiel du développement durable, ainsi que de relever les défis dans les domaines éducatif, sanitaire, scientifique, humanitaire, social et culturel.

En cette journée internationale qui marque le début de 16 jours d’activités en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes, l’ICESCO avertit que malgré les efforts internationaux déployés face à ce type de violence, les chiffres annoncés par ONU Femmes sont alarmants. En effet, une femme sur trois subit des violences basées sur le genre, tandis que seulement moins de 40% des femmes victimes de violence demandent de l’aide, et que la violence numérique à l’égard des femmes ne cesse de s’aggraver avec l’accélération, plus que jamais, de la transformation numérique.

À cet égard, l’ICESCO réaffirme son appui aux efforts de ses États membres visant à éliminer la violence contre les femmes, à se focaliser sur le renforcement de leurs capacités entrepreneuriales et à doter les filles et les femmes de compétences professionnelles et sociales. En vue de réaliser un véritable saut qualitatif dans ce sens, l’Organisation a lancé son Programme des jeunes professionnels, où nombre de jeunes femmes bénéficient des meilleures pratiques professionnelles pour renforcer leurs compétences, ainsi que son Programme de formation en leadership pour la paix et la sécurité, dont la 1ère édition a formé 30 jeunes hommes et femmes devenus ambassadeurs de l’ICESCO pour la paix, tandis que la 2ème édition bénéficiera à 50 autres jeunes de 45 pays.