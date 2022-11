Bakou, 25 novembre, AZERTAC

La construction des écoles de Choucha, Aghdam et Fuzouli sera achevée en septembre 2023. Dans le même temps, la construction des écoles a commencé à Zenguilan, Kelbédjer et Djabraïl, a fait savoir le ministre azerbaïdjanais des Sciences et de l’Education, Emin Emroullaïev, lors d’un point de presse tenu le 25 novembre.

Selon lui, la construction de l’Ecole Realniy de Choucha débutera en janvier. « En outre, en collaboration avec les organismes compétents, les travaux de conception ont été lancés dans les villages conformément aux plans de développement urbain dans le cadre du Grand Retour au Karabagh. »