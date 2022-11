Le président azerbaïdjanais : La France ne peut pas participer aux pourparlers de paix et c’est sa faute

Bakou, 25 novembre, AZERTAC

« Moins d'une semaine après la réunion de Prague, le président français Macron a critiqué l'Azerbaïdjan dans une interview et nous a accusés de choses que nous n’avons pas commises. Plus tard, le Sénat français a adopté une résolution bien connue, totalement inacceptable et offensante. L'Assemblée nationale française devrait adopter un autre projet de résolution anti-azerbaïdjanais. Ensuite, il y a eu la tentative française de nous attaquer à travers le Sommet de la Francophonie. C'est inacceptable parce que la Francophonie est une organisation à vocation humanitaire », a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son intervention lors de la conférence internationale portant sur le thème « Le long du Couloir médian : géopolitique, sécurité et économie », organisée le 25 novembre à l’Université ADA à Bakou.

Le chef de l'Etat a noté que l’Azerbaïdjan dispose d’une version préliminaire du projet de résolution, préparée conjointement par la France et l’Arménie, est pleine d'accusations et d’inventions. Mais nous avons des amis non seulement dans le Mouvement des non-alignés, mais aussi en Europe. Ainsi, cette résolution anti-azerbaïdjanaise n'est rien d’autre qu’une formalité.

« Ce parti pris évident rend impossible la participation de Paris aux négociations. C'est leur faute, pas la nôtre. Ni les États-Unis ni la Russie n'ont jamais été une partie active dans le conflit. La demande de Pachinian concernant la participation de la France aux négociations signifie que la réunion du 7 décembre ne se réalisera pas. Donc nous envisagerons d'autres alternatives. Nous verrons qui jouera le rôle de médiateur et sur quelle plateforme cela aura lieu », a déclaré le président Ilham Aliyev.