L’exposition et le musée de la Sîrah du Prophète de la civilisation islamique ouvre ses portes aux visiteurs au siège de l’ICESCO

Bakou, 25 novembre, AZERTAC

À l’issue de l’inauguration officielle de l’exposition et du musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique au siège de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) à Rabat, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, et en présence de Son Altesse Royale le Prince Moulay El Hassan, Prince Héritier du Royaume du Maroc, l’exposition est ouverte gratuitement au grand public à partir du lundi 28 novembre 2022, de 10h00 à17h00, sept jours sur sept, selon le site Internet de l’ICESCO.

Une équipe spécialisée organisera les visites du public et fournira les explications nécessaires et détaillées sur les différents pavillons et sections de l’exposition et du musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique au siège de l’ICESCO à Rabat, qui est l’aboutissement du partenariat stratégique entre l’ICESCO, la Ligue islamique mondiale (LIM) et la Rabita Mohammadia des Oulémas.

L’exposition et le musée comprennent trois principaux pavillons. Le premier pavillon : « L’exposition internationale et le musée de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique » est supervisé par la LIM, et comprend plusieurs sections, à savoir la section « Le Prophète (PSL) comme si tu le voyais », la section des merveilles de la Sîrah du Prophète et de l’art de la calligraphie arabe, la section « Le Prophète (PSL) comme si tu étais avec lui », et une section dédiée aux vertus et à la place d’Ahl al-bayt. En plus de la section des publications et des souvenirs, la section de cinéma pour la projection de films sur la Sîrah du Prophète, et la section où se trouve « Le plus grand minbar », qui est une réplique exacte du minbar du Prophète (PSL) fabriqué avec le même type de bois, et des modèles de la Kaaba, de la Mecque et de Médine, telles qu’elles étaient à l’époque du Prophète (PSL).

Le deuxième pavillon est appelé : « Panorama de la chambre du Noble Prophète au premier âge » exposée pour la première fois dans l’histoire avec des techniques de l’imagerie 3D et de la réalité virtuelle, en se référant à des textes scientifiques authentiques et des encyclopédies vérifiées. Ce pavillon constitue un appel pratique et spirituel à se rendre au cœur de la vie et de la Sîrah du Prophète de l’intérieur de la meilleure des maisons, de la meilleure chambre et de la plus belle demeure d’un couple marié.

Le troisième pavillon intitulé : « L’attachement des marocains au Noble Prophète, symbole d’amour et de fidélité » est, quant à lui, supervisé par la Rabita Mohammadia des Oulémas du Royaume du Maroc, et comprend des joyaux du patrimoine marocain, des manuscrits historiques, des tableaux et pièces de monnaie rares, des modèles d’architecture marocaine, d’enluminures et de gravures marocaines, et d’anciens outils.