Le chercheur belge Koert Debeuf : L'Azerbaïdjan occupe une place importante non seulement dans la région du Caucase du Sud, mais aussi dans le monde

Bakou, 26 novembre, AZERTAC

La conférence d'aujourd'hui a été très intéressante. Le président Ilham Aliyev a répondu très clairement à toutes les questions. L'Azerbaïdjan se sent beaucoup mieux maintenant et est très heureux d'être réunifié en tant que pays. L'Azerbaïdjan occupe une place importante non seulement dans la région du Caucase du Sud, mais aussi dans le monde, a déclaré Koert Debeuf, chercheur à l’Institut d'études européennes de l'Université libre de Bruxelles, dans une interview à l’AZERTAC.

« Je pense que l'Azerbaïdjan joue un rôle économique important sur fond de conflit actuel en Ukraine. En Europe, les besoins en gaz et en électricité en général sont importants. L'Azerbaïdjan joue un rôle important dans ce domaine et ce rôle augmentera encore davantage à l'avenir », a estimé le chercheur belge.