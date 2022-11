L’Ukraine commémore la mémoire des victimes de l'Holodomor

Kiev, 26 novembre, AZERTAC

L'Ukraine commémore aujourd’hui la mémoire des victimes de l'Holodomor.

La Journée nationale de commémoration des victimes de l'Holodomor est célébrée chaque année le quatrième samedi de novembre en vertu des décrets présidentiels de 1998 et de 2007, selon l’agence Ukrinform.

Au ХХe siècle, les Ukrainiens ont survécu à trois famines : 1921-1923, 1932-1933 et 1946-1947. Cependant, la plus grande et dévastatrice d’entre elles a été l'Holodomor de 1932-1933, génocide du peuple ukrainien, mené par le régime de l'Union soviétique.

Selon la tradition, ce jour-là, les Ukrainiens allument des bougies dans leurs maisons en l'honneur des victimes de la famine artificielle.