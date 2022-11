L’Organisation mondiale du Tourisme accueille 18 nouveaux membres affiliés

Bakou, 28 novembre, AZERTAC

L'Organisation mondiale du Tourisme a accueilli 18 nouveaux membres affiliés dans son réseau mondial, selon le site officiel de l’OMT.

Les Membres de l'OMT nouvellement admis reflètent la diversité du secteur du tourisme au sens large, avec des entreprises privées, des organismes de gestion des destinations, des universités, des associations professionnelles, des organisations intergouvernementales et des ONG, tous représentés. Les nouveaux ajouts reflètent également la mission mondiale de l'OMT : six d'Europe, quatre des Amériques, quatre d'Asie et du Pacifique, deux d'Afrique et deux du Moyen-Orient.

Conformément à la procédure d'admission légale en vigueur, les 18 candidatures ont été soumises à l'examen et à l'approbation du 117e Conseil exécutif après avoir été préalablement examinées et approuvées par le Comité des questions relatives aux affiliés lors de sa réunion du 17 novembre. Avec cette approbation officielle du Conseil exécutif, les nouveaux membres peuvent bénéficier de tous les droits et avantages de l'adhésion à l'OMT, conformément aux statuts et aux règles de l'Organisation.

Le Secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : "Nous sommes fiers de voir le réseau des Membres affiliés se développer, car il apporte une valeur ajoutée à l'Organisation, et nous souhaitons une chaleureuse bienvenue aux 18 nouvelles entités qui rejoignent notre communauté".

Les 18 nouveaux membres affiliés sont : L´association espagnole des gestionnaires et directeurs d'hôtels (Espagne) ; L´Organisation du tourisme de Busan (République de Corée) ; Cappadocia University / Kapadokya Üniversitesi (Türkiye) ; Le Comité International Des Festivals Du Film Touristique - CIFFT (Autriche) ; École professionnelle de tourisme de l'Université nationale de San Antonio Abad de Cuzco (Pérou) ; Eturia CLM (Espagne) ; Eswatini Hospitality and Tourism Association (Royaume d'Eswatini) ; Innovaris SL (Espagne) ; La société de développement central de Jeddah (Arabie Saoudite) ; Société de tourisme de Johannesburg (Afrique du Sud) ; Manifest Destinations Group, INC. (États-Unis d'Amérique) ; L´Association nationale du tourisme réceptif et domestique de Moldavie (Moldavie) ; ONWARD (États-Unis d'Amérique) ; Université du tourisme d'Osaka (Japon) ; L´Organisation du tourisme du Pacifique (Fidji) ; Autorité de la région du tourisme et du développement de Petra (Jordanie) ; PT. Pintu Bali Digital (Indonésie) ; Smart Tourism & Hospitality Consulting SA - SMART THC (Panama).

