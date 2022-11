Pékin, 29 novembre, AZERTAC

A l'invitation du président chinois, Xi Jinping, le président du Conseil européen, Charles Michel, effectuera une visite en Chine le 1er décembre, a annoncé lundi la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, selon l’agence Xinhua.

« Il s'agit de la première rencontre formelle entre les dirigeants de la Chine et de l'institution de l'UE après le 20e Congrès national du Parti communiste chinois », a déclaré lundi Zhao Lijian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors d'un point de presse, ajoutant que durant la visite, le président Xi s'entretiendra avec le président Michel.

Le Premier ministre, Li Keqiang, et Li Zhanshu, président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, auront des rencontres avec le président Michel, a indiqué M. Zhao, ajoutant que les dirigeants des deux parties organiseront un échange profond de points de vue sur les relations Chine-UE, ainsi que sur les questions mondiales et régionales d'intérêt public.

La Chine attache une grande importance au développement de ses relations avec l'Europe, et est disposée à renforcer la communication stratégique et à parvenir à un consensus avec la partie européenne à travers cette visite, à promouvoir conjointement le développement durable, sain et stable des relations, ainsi qu'à injecter plus de stabilité dans la situation internationale complexe et turbulente, a noté M. Zhao.