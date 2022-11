Le président de la République reçoit le ministre émirati des Affaires du cabinet VIDEO

Bakou, 29 novembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu le 29 novembre le ministre des Affaires du cabinet des Émirats arabes unis (EAU), Mohammad bin Abdullah al Gergawi.

Mohammad bin Abdullah al Gergawi a transmis au chef de l’État azerbaïdjanais les salutations et les paroles agréables du président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan et du vice-président Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Le président Ilham Aliyev a exprimé sa gratitude pour les salutations et les paroles agréables et demandé de leur transmettre ses salutations au président et vice-présidents des Emirats arabes unis.

Il a été souligné que l’existence des relations amicales sincères entre les dirigeants des deux pays revêt une importance cruciale dans le développement des liens des deux Etats.

Mohammad bin Abdullah al Gergawi s’est a déclaré profondément impressionné par la beauté et la propreté de Bakou et a souligné que les Émirats arabes unis, en tant que pays ami et frère, se réjouissaient des réalisations de l'Azerbaïdjan dans tous les domaines sous la direction du président Ilham Aliyev. Il a noté qu'une coopération étroite avait été établie aussi entre les ministères et organismes publics concernés des deux pays.

Déclarant avoir visité le centre « Service ASAN » et avoir accueilli ce concept avec un grand intérêt, Mohammad bin Abdullah al Gergawi a dit avoir été témoin du service efficace et rapide rendu aux citoyens. Il a ajouté que le « Service ASAN », qui fonctionne sur le principe de la satisfaction des citoyens, était l’une des initiatives clairvoyantes et excellentes du président azerbaïdjanais, et a mis l’accent sur l'importance de la coopération dans ce domaine.

Soulignant que l’Azerbaïdjan, en tant que pays ami et frère, était satisfait des réalisations des Émirats arabes unis, le président azerbaïdjanais a évoqué ses relations amicales avec les dirigeants des Émirats arabes unis et a mis en valeur l'importance de la coopération entre les deux pays. Affirmant que la coopération dans le domaine des énergies renouvelables s’était élargie, le chef de l’Etat a mentionné le projet d'investissement de Masdar, l’une des principales entreprises des EAU, en Azerbaïdjan.

Le président Ilham Aliyev a abordé des destructions causées par l'Arménie dans les territoires azerbaïdjanais pendant l'occupation et a donné des informations sur les travaux de restauration et de reconstruction réalisés aujourd’hui dans ces territoires en utilisant le concept d'urbanisme le plus avancé.

Les parties ont également échangé sur des questions d'intérêt commun.