Chine : le dernier groupe d'astronautes envoyé en orbite

Pékin, 30 novembre, AZERTAC

Les trois taïkonautes à bord du vaisseau spatial chinois Shenzhou-15 sont entrés dans la station spatiale du pays et se sont joints à un autre trio mercredi pour réaliser une réunion historique qui a porté à six le nombre de personnes présentes dans le laboratoire spatial en orbite pour la première fois, selon l’agence Xinhua.

Chen Dong, commandant de l'équipage de Shenzhou-14, a ouvert l'écoutille à 7h33 (heure de Beijing). Les trois occupants de la station spatiale ont accueilli les nouveaux arrivants par des embrassades chaleureuses, puis ils ont pris une photo de groupe, le pouce levé, en criant à l'unisson : « la station spatiale chinoise est de mieux en mieux. »

Cette rencontre dans l'espace a donné le coup d'envoi de la première rotation de l'équipage en orbite de la station spatiale chinoise, selon l'Agence chinoise des vols spatiaux habités (China Manned Space Agency, CMSA).

Les six astronautes devraient vivre et travailler ensemble pendant environ cinq jours, afin de mener à bien les tâches prévues et le travail de transfert, a déclaré la CMSA.