Alger : le ministre azerbaïdjanais de l’Energie reçu par le Premier ministre algérien

Bakou, 30 novembre, AZERTAC

En marge de sa visite de travail en République algérienne démocratique et populaire, le ministre azerbaïdjanais de l’Energie, Perviz Chahbazov, a été reçu mardi par le Premier ministre algérin Aïmene Benabderrahmane, a rapporté dans un communiqué le ministère de l'Énergie.

« Lors de la réunion tenue au Palais du Gouvernement, les discussions entre les deux parties ont permis de réaffirmer la qualité des relations historiques liant l'Azerbaïdjan et l'Algérie, et leur volonté de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines notamment dans le secteur de l'énergie et des mines, dont les deux pays recèlent de grandes potentialités et opportunités de coopération.

Le ministre algérien de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a été présent à la réunion.