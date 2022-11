Mondial 2022 : les premières affiches de huitièmes de finale déjà connues

Bakou, 30 novembre, AZERTAC

La dernière journée de compétition dans les groupes A et B a livré les premières affiches des huitièmes de finale.

Vainqueurs du pays hôte, le Qatar, les Pays-Bas ont terminé leaders du groupe A et défieront les Etats-Unis qui se sont assurés la deuxième place au classement du groupe B à la suite de leur succès contre l’Iran (1-0), selon l’agence de presse turque Anadolu.

Le Sénégal a décroché son ticket pour la phase à élimination directe en disposant de l’Équateur (2-1). "Les Lions de la Teranga" affronteront les "Three lions", leaders de la poule B après la victoire contre le Pays de Galles, 3-0.

Les Sénégalais, au terme d’une rencontre très disputée mardi au Khalifa international Stadium, se sont imposés contre l’Équateur, 2-1. Ismaïla Saar a ouvert la marque à la 44è minute de jeu. Isaac Caicedo a sonné la révolte pour les Equatoriens à la 67è, avant que le défenseur de Chelsea, Kalidou Koulibaly ne vienne sceller le sort de la rencontre trois minutes plus tard (2-1, 70’).

À la faveur de cette victoire, le Sénégal (6 points) termine deuxième de groupe A et s’assure une place en huitième de finale.

Les champions d’Afrique en titre défieront l’Angleterre (7 points) en huitièmes de finale. Les Three Lions pour leur dernière sortie dans la phase de poules se sont facilement imposés face à leurs voisins gallois (3-0).

Marcus Rashford a inscrit son deuxième doublé de la compétition (50’ et 68’), alors que le prodige cityzen, Phil Foden, a signé son premier but en phase finale de Coupe du monde (51’).

La rencontre entre l’Angleterre et le Sénégal se disputera dimanche au Al Bayt Stadium de Doha à 19 heures GMT.

L’autre huitième de finale mettra aux prises les Pays-Bas et les États-Unis. Les Néerlandais, grâce à des réalisations de Cody Gakpo et Frenkie de Jong, ont battu le Qatar, 2-0, et bouclent la phase de groupe avec 7 points. Leur prochain adversaire, les Etats-Unis sont sortis vainqueurs d’une rencontre âprement disputée contre l’Iran (1-0).

Le sociétaire de Chelsea, Christian Pulisic, a inscrit l’unique but de la partie à la 38è minute. La Team USA s’adjuge la deuxième place du groupe B avec 4 points, devançant l'Iran d’un seul point. La rencontre de huitièmes de finale entre les Pays-Bas et les États-Unis se disputera au Khalifa Stadium de Doha samedi à 15 heures GMT.

Le Qatar devient le premier pays hôte du Mondial à sortir de la compétition sans engranger le moindre point. Malgré sa victoire contre le Qatar en match d’ouverture et le nul face aux Pays-Bas, l’Équateur est éliminé dès la phase de poules, tout comme l’Iran et le Pays de Galles.

Auteur d’un doublé face au Pays de Galles, l’attaquant anglais Marcus Rashford compte désormais trois réalisations et rejoint en tête du classement des meilleurs buteurs du tournoi Kylian Mbappe et Enner Valencia, éliminé avec l’Équateur.