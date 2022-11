Une table ronde intitulée « Le Cri du lac d’Ourmia » organisée à Bakou

Bakou, 30 novembre, AZERTAC

Une table ronde portant sur le thème « Le Cri du lac d’Ourmia » a été organisée par le Centre Toptchoubachov à Bakou mercredi 30 novembre.

Des militants iraniens d’origine azerbaïdjanaise en visite en Azerbaïdjan, ainsi que des représentants de la célèbre communauté d'experts et académique d'Azerbaïdjan, s’y sont réunis.

Lors de la table ronde, les discussions portent sur la discrimination environnementale, ethnique et culturelle dans l’Azerbaïdjan iranien, ainsi que des actions effectuées contre cette discrimination par des individus et des organisations en Azerbaïdjan et à l’étranger.