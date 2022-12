Le ministère des Affaires étrangères : La résolution de l’Assemblée nationale française à l’encontre de l’Azerbaïdjan est une nouvelle provocation

Bakou, 1er décembre, AZERTAC

La fausse et calomnieuse résolution anti-azerbaïdjanaise adoptée le 30 novembre 2022 à la chambre basse (Assemblée nationale) du Parlement français est une nouvelle provocation de la France contre l’Azerbaïdjan, comme celle qui avait été adoptée récemment au Sénat français.

Ladite résolution vise à saper le processus de normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, ainsi que les efforts visant à établir la paix et la tranquillité dans la région.

Cette résolution, en dépit des normes et principes du droit international, démontre une fois de plus de manière claire la position politique biaisée de la France, son incapacité à agir en tant que médiateur impartial et équitable.

En particulier, le fait que le représentant du gouvernement français ait en fait soutenu cette résolution lors des auditions montre une fois de plus que le gouvernement français, qui a récemment lancé de manière ouverte des initiatives anti-azerbaïdjanaises sur diverses plateformes, apporte son soutien à cette résolution.

Pendant près de 25 ans, la France, invoquant comme prétexte son rôle de médiatrice, n’a pas dressé de bilan sur la politique d’agression et d’occupation de l’Arménie, et n’a donc pas cherché à trouver une solution au conflit. Mener une campagne ouverte de diffamation et porter des accusations contre l’Azerbaïdjan, après que notre pays a mis fin à l’occupation et réglé le conflit lui seul, manifeste l’intention biaisée de la France.

Nous rejetons fermement cette résolution, comme les autres démarches provocatrices entreprises par la France, dont la résolution précédemment adoptée par le Sénat français.