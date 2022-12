Deux ans s’écoulent de la libération de Latchine de l’occupation arménienne

Latchine, 1er décembre, AZERTAC

Deux ans se sont écoulés de la libération de la région azerbaïdjanaise de Latchine de l’occupation arménienne.

Le 18 mai 1992, la région de Latchine a été occupée par les forces armées arméniennes. Suite à l'occupation, la population de la région a été soumise à un nettoyage ethnique, plus de 300 militaires et civils ont été tués et ont disparu.

La glorieuse victoire de l'armée azerbaïdjanaise dans la guerre de 44 jours a forcé l'Arménie à capituler et à quitter les territoires. Selon la déclaration trilatérale signée le 10 novembre 2020 par le président azerbaïdjanais, le président russe et le premier ministre arménien, la région de Latchine a été rétrocédée à l’Azerbaïdjan le 1er décembre 2020.

La région de Latchine, dont la superficie est plutôt montagneuse, se situe dans le sud-ouest de la République d’Azerbaïdjan. Elle est limitée au Nord par Kelbédjer, à l’Est par Khodjaly, Choucha et Khodjavend, au Sud par Goubadly et à l’Ouest par l’Arménie.