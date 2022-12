Les émissions de gaz à effet de serre du commerce maritime augmentent de 4,7%

Bakou, 1er décembre, AZERTAC

L’étude de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) démontre qu’entre 2020 et 2021, les émissions de gaz à effet de serre du commerce maritime ont augmenté de 4,7%, en raison des porte-conteneurs, des vraquiers secs et des navires de marchandises.

Les émissions totales de carbone de la flotte maritime mondiale ont augmenté de 4,7%. La plupart des augmentations proviennent des porte-conteneurs, des vraquiers secs et des navires de marchandises diverses. « Nous ne devons pas retarder la décarbonation du transport maritime », a d’ailleurs alerté la Secrétaire générale de la CNUCED, Rebeca Grynspan, appelant à des navires plus « verts pour réduire l’empreinte carbone du transport maritime ».

En 2021, le commerce maritime mondial a progressé de plus de 3%, selon les estimations, une augmentation de sept points par rapport à la diminution de près de 4% enregistrée en 2020 en raison de la pandémie. Les chargements ont atteint environ 11 milliards de tonnes.

L’Asie est restée le premier centre mondial de traitement des cargaisons maritimes en 2021, représentant 42 % des exportations et 64% des importations. En Afrique, le commerce maritime a augmenté de 5,6% en 2021 par rapport à 2020.

Pour 2022, la CNUCED prévoit que la croissance du commerce maritime mondial restera modérée à 1,4%. Et pour la période 2023-2027, il devrait se développer à un taux annuel de de 2,1%, soit un rythme plus lent que la moyenne sur les trois décennies précédentes (3,3%).