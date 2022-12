Clôture du forum et atelier de l’ICESCO sur le métavers et ses défis futurs

Bakou, 1er décembre, AZERTAC

Les travaux du forum et atelier sur le « Métavers : Perspectives et défis mondiaux » ont été clôturés mercredi 30 novembre 2022 au siège de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) à Rabat, après deux jours de discussions et des formations pour explorer l’avenir du métavers et les meilleures façons de faire face aux défis qu’il impose, avec la participation d’une pléiade de chercheurs spécialisés et d’experts en la matière ainsi que nombre de responsables d’organisations, d’institutions et d’entreprises internationales, selon le site Internet de l’ICESCO.

La deuxième journée du forum a débuté par une allocution de Dr. Britt Rios-Ellis, vice-présidente de l’Université d’Oakland chargée des affaires académiques, dans laquelle elle a souligné la volonté de l’Université de partager son expérience en matière de réalité virtuelle et augmentée avec les États membres de l’ICESCO, en espérant que cette coopération sera fructueuse pour les jeunes et les femmes du monde.

Suite à quoi, la première partie de l’atelier sur les expériences de réalité virtuelle et augmentée et la technologie HoloLens a commencé, animée par une équipe de l’Association VR/AR, en présence de Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO. Ainsi, les dernières applications de la technologie HoloLens, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée ont été présentées à travers des travaux appliqués. De même, plus de 60 participants parmi les étudiants universitaires ont pu découvrir les potentiels dont regorge le domaine, échanger des connaissances et des expériences, et discuter des défis posés par les nouvelles technologies en sus de la manière d’en tirer profit pour édifier un avenir prospère.

Lors de la deuxième partie de l’atelier, les directeurs exécutifs de nombre d’entreprises internationales œuvrant dans le domaine des nouvelles technologies ont fait des présentations sur la conception et l’économie créative dans le métavers, ainsi que sur la manière de soutenir les idées innovantes. À l’issue, des attestations ont été distribuées aux étudiants participant au forum et à l’atelier.