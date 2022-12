L’Azerbaïdjan attache une importance particulière aux relations amicales avec les Emirats arabes unis

Bakou, 2 décembre, AZERTAC

L'Azerbaïdjan attache une importance particulière aux relations amicales avec les Émirats arabes unis, basées sur la confiance et le soutien mutuels. Au cours des trente dernières années, les relations entre nos pays, liés par des racines religieuses et culturelles, se sont renforcées et notre coopération dans divers domaines d'intérêt mutuel s'est développée de manière dynamique et continue.

C’est ce qui ressort de la lettre de félicitations envoyés par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev au président Mohammed ben Zayed Al Nayhane à l'occasion du Jour de l'indépendance, fête nationale des Émirats arabes unis.

« Je crois que nous poursuivrons nos efforts conjoints pour développer encore plus nos relations interétatiques et étendre notre coopération sur le plan bilatéral et multilatéral », lit-on dans la lettre.

Le chef de l’Etat a souhaité au président des Émirats arabes unis bonne santé et bonheur, plein succès dans ses activités, paix et prospérité au peuple ami de ce pays.