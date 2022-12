Le ministre grec des Affaires étrangères a été informé des difficultés causées par l'Arménie au processus de normalisation

Bakou, 2 décembre, AZERTAC

En marge de sa participation à la 29e réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov a rencontré son homologue grec Nikos Dendias.

Lors de la rencontre, les deux ministres ont échangé sur un certain nombre de questions figurant à l'agenda de la coopération bilatérale, les relations dans les domaines politique, économique, commercial, énergétique, humanitaire et autres, y compris la coopération au sein des organisations internationales.

Djeyhoun Baïramov a informé Nikos Dendias des nouvelles réalités apparues dans la période post-conflit, du processus de normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, des travaux de restauration et de construction dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation arménienne, ainsi que des difficultés et obstacles causés par l'Arménie dans le cadre du processus de normalisation.

L'intérêt mutuel pour le développement des relations entre les deux pays a été exprimé lors de l’entretien.