La Suisse est prête à contribuer au processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie

Bakou, 2 décembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov a rencontré la secrétaire d'État suisse Livia Leu, dans le cadre de sa participation à la 29e réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à Lodz, en Pologne.

Lors de l’entretien, les questions inscrites dans l’agenda des relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et la Suisse, la coopération dans le cadre des organisations internationales, ainsi que les questions de sécurité régionale ont fait l’objet de discussions.

Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise a informé la secrétaire d’Etat suisse des négociations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie concernant les éléments du traité de paix et les questions qui en découlent, de la situation actuelle concernant l'ouverture des communications et du processus de délimitation, ainsi que des travaux accomplis par le gouvernement azerbaïdjanais dans les territoires libérés de l’occupation, y compris de la menace des mines sur le territoire azerbaïdjanais.

La secrétaire d'Etat Livia Leu a souligné que les négociations sur les éléments du traité de paix étaient importantes et que la Suisse était prête à continuer à contribuer au processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.