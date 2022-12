La présidente de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE : Nous attachons une grande importance à la coopération avec l'Azerbaïdjan

Bakou, 2 décembre, AZERTAC

Vendredi 2 décembre, en marge de sa participation à la 29e réunion du Conseil de ministres de l’OSCE, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov a rencontré la présidente de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, Margareta Cederfelt, à Lodz, en Pologne.

Les deux parties ont échangé, lors de la rencontre, sur les perspectives de développement des relations entre l'Azerbaïdjan et l'AP de l’OSCE, les questions à l'ordre du jour de l'AP de OSCE, ainsi que les derniers développements dans la région, les contributions possibles de l'AP de l’OSCE au processus de normalisation Azerbaïdjan-Arménie.

Le ministre azerbaïdjanais a informé la présidente de l'AP de l’OSCE de la situation actuelle dans la région, y compris des travaux de restauration et de construction en cours dans les territoires libérés de l’occupation arménienne, des menaces de mines, ainsi que des mesures prises par l'Azerbaïdjan en vue de la normalisation des relations avec l'Arménie. « En dépit des provocations de l'Arménie et de la politique de ralentissement des processus, l'Azerbaïdjan poursuivra ses efforts dans toutes les directions importantes pour assurer la paix et la stabilité dans la région, y compris la signature du futur traité de paix, la délimitation des frontières, l'ouverture de toutes les communications et d’autres questions », a estimé le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise.

Margareta Cederfelt a indiqué que l'Assemblée parlementaire de l’OSCE attachait une grande importance à la coopération avec l'Azerbaïdjan, et a également souligné l'importance d'assurer la paix et la sécurité dans la région. « À cet égard, l'AP de l’OSCE est prête à promouvoir le dialogue interparlementaire pour soutenir le processus de paix », a déclaré la présidente de l’AP de l’OSCE.