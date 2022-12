Le chef d'état-major des armées azerbaïdjanaises visite la base aérienne américaine Will Rogers

Bakou, 3 décembre, AZERTAC

En marge de sa visite aux Etats-Unis, le colonel-général Karim Valiyev, premier vice-ministre de la Défense et chef d’état-major des armées de la République d'Azerbaïdjan, a visité la base aérienne Will Rogers de l’Etat d’Oklahoma.

Le colonel-général Karim Valiyev a été informé de l'histoire de la création de la base aérienne et des principales directions d'activité. Un certain nombre d'équipements militaires liés à l'aviation et à la garde a été présenté lors de la visite.