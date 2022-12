La Conférence internationale sur le leadership des femmes dans l’enseignement supérieur a conclu ses travaux

Bakou, 5 décembre, AZERTAC

La Conférence internationale sur le leadership des femmes dans l’enseignement supérieur organisée par l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et la Fédération des Universités du Monde islamique (FUMI), en partenariat avec l’Université Princesse Noura bint Abdulrahman, au Royaume d’Arabie Saoudite, a conclu ses travaux vendredi dernier. Pendant les deux jours de sa convocation, la Conférence a connu une participation exceptionnelle de haut niveau, de riches discussions et l’échange d’expertise, d’expériences et d’idées au cours des séances de travail, indique le site Internet de l’ICESCO.

La deuxième journée de la Conférence a débuté par une séance intitulée « L’Université Princesse Noura bint Abdulrahman : une histoire de réussite », à laquelle a participé Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, et lors de laquelle un groupe de femmes leaders saoudiennes ont discuté du système d’autonomisation des femmes dans le Royaume et à l’Université, des facteurs de réussite des femmes et de l’importance de la coopération entre le monde universitaire et l’industrie par le biais de programmes et de projets universitaires, pour soutenir l’entrepreneuriat féminin. Les histoires de réussite de femmes leaders saoudiennes diplômées de l’Université Princesse Noura Bint Abdul Rahman ont également été passées en revue.

Dans son intervention, , le Directeur général de l’ICESCO a salué le rôle des universités féminines qui ont prouvé leur succès et leur distinction, appelant à bénéficier de l’expérience de l’Université Princesse Noura bint Abdulrahman qui a su être un modèle et se placer en tête des universités féminines du monde entier.

L’ordre du jour de la deuxième journée de la Conférence comprenait également une séance au cours de laquelle un certain nombre de présidentes d’universités et d’expertes internationales ont discuté du rôle des femmes dans le développement des compétences industrielles, et de la nécessité d’améliorer les compétences par les établissements d’enseignement supérieur. Par la suite, une autre session a eu lieu au cours de laquelle un groupe d’étudiantes de nombre d’États membres de l’ICESCO ont partagé leurs expériences et leurs perceptions de la future université, elles ont également discuté du statut des étudiants dans l’université d’aujourd’hui et de demain, et des perspectives et des défis de l’université actuelle et future.

Enfin, Dr Raheel Qamar, Chef du Secteur des Sciences et de la Technologie de l’ICESCO, a prononcé un discours dans lequel il a remercié les participant.e.s à la Conférence pour leurs idées et recommandations visant à renforcer le rôle des femmes dans le leadership universitaire. Il a également remercié les responsables de l’Université Princesse Noura bint Abdulrahman, soulignant la fierté de l’ICESCO de coopérer avec cette éminente université.